Van Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Abdullah Zeydan'ın davası ertelendi

Van Büyükşehir Belediye Başkanı Abdullah Zeydan'ın, "terör örgütüne yardım etmek" ve "basın yoluyla terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından yargılandığı Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam edildi.

Davının 16 Ocak'ta yapılan duruşmasında sağlık sorunlarını gerekçe gösteren Zeydan, mazeret bildirerek katılmamıştı. Bunun üzerine duruşma bugüne bırakılmıştı.

DAVA ERTELENDİ

Diyarbarır 5. Ağır Ceiza Mahkemesi'nde bugün görülen duruşmada, Zeydan ve avukatları, sağlık sorunlarını gerekçe göstererek, mahkemeye duruşmanın ertelenmesi için dilekçe gönderdi.

Zeydan ve avukatının talebini değerlendiren mahkeme heyeti, duruşmayı 11 Şubat gününe erteledi.

İSTENEN CEZALAR

Hakkari Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı, 2015-2016 yılları arasındaki çeşitli eylemlere ilişkin soruşturma kapsamında hazırlanan iddianameyi kabul eden Hakkari 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nin talebi üzerine Yargıtay, dava dosyasını "güvenlik" gerekçesiyle Diyarbakır’a naklederek, Abdullah Zeydan'ın Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanmasına karar vermişti.

Abdullah Zeydan'ın "terör örgütüne yardım etmek" suçundan 5 yıl, bir açıklamasındaki sözleri nedeniyle de "basın yayın yoluyla terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılması isteniyor.