Van Büyükşehir Belediyesi'nde haber takibi yapan 5 gazeteci gözaltına alındı

Van Büyükşehir Belediyesi'ne kayyum ataması hakkında yaşanan gelişmeleri takip eden 5 gazetecinin gözaltına alındığı duyuruldu.

DİSK Basın İş, gazetecilerin gözaltına alınmasına ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Açıklamada, Van Büyükşehir Belediyesi'ne kayyum atanması sonrasında belediyeye düzenlenen polis baskınında DİSK Basın İş üyesi JINNEWS muhabiri Rabia Önver ile Mezopotamya Ajansı (MA) muhabirleri Bilal Babat ve Mehmet Güleş, gazeteciler Ruşen Takva, Medine Mamedoğlu ve Behçet Bayhan'ın gözaltına alındığı ifade edildi.

Kayyum politikalarına tepki gösterilen açıklamanın devamında şunlara yer verildi: "Halk iradesiyle seçilmiş kişilere yönelik baskı ve kayyum politikalarının iktidarın bir rutini haline gelmesine ve gazetecilere dönük saldırılara alışmayacağız. Meslektaşlarımız derhal serbest bırakılsın!"