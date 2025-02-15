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Van Büyükşehir Belediyesi'nde haber takibi yapan gazeteciler gözaltında

Van Büyükşehir Belediyesi'ne kayyum atanmasının ardından gelişmeleri takip eden gazeteciler Rabia Önver, Bilal Babat, Mehmet Güleş, Ruşen Takva, Medine Mamedoğlu ve Behçet Bayhan gözaltına alındı. DİSK Basın İş, gazetecilere şiddet uygulandığını ifade ederek "Meslektaşlarımız derhal serbest bırakılsın" çağrısı yaptı. Rabia Önver, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Güncel
  • 15.02.2025 09:48
  • Giriş: 15.02.2025 09:48
  • Güncelleme: 15.02.2025 16:27
Van Büyükşehir Belediyesi'nde haber takibi yapan gazeteciler gözaltında

Van Büyükşehir Belediyesi'ne kayyum atanması hakkında yaşanan gelişmeleri takip ederken gözaltına alınan 6 gazeteciden Rabia Önver serbest bırakıldı.

DİSK Basın İş, gazetecilerin gözaltına alınmasına ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Açıklamada, Van Büyükşehir Belediyesi'ne kayyum atanması sonrasında belediyeye düzenlenen polis baskınında DİSK Basın İş üyesi JINNEWS muhabiri Rabia Önver ile Mezopotamya Ajansı (MA) muhabirleri Bilal Babat ve Mehmet Güleş, gazeteciler Ruşen Takva, Medine Mamedoğlu ve Behçet Bayhan'ın gözaltına alındığı ifade edildi.

Kayyum politikalarına tepki gösterilen açıklamanın devamında şunlara yer verildi: "Halk iradesiyle seçilmiş kişilere yönelik baskı ve kayyum politikalarının iktidarın bir rutini haline gelmesine ve gazetecilere dönük saldırılara alışmayacağız. Meslektaşlarımız derhal serbest bırakılsın!"

RABİA ÖNVER SERBEST BIRAKILDI

MA'da yer alan habere göre, Rabia Önver'in ters kelepçeyle uzun süre bekletildiği ifade edildi. Emniyet ifadesi alınan Rabia Önver’e, "Sana, belediyeye gitmen için kim talimat verdi. Neden bu geceyi belediyede geçirdin?" soruları soruldu. Rabia Önver, fotoğraf makinesi, bilgisayar ve telefonuna el konularak serbest bırakıldı.

Van Büyükşehir Belediyesine kayyum atandı
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