Van Büyükşehir Belediyesi'ne kayyum atandı: Protestolarda 127 kişi gözaltına alındı

Van Büyükşehir Belediyesi'ne kayyum atanmasının yaşanan protestolarda 127 kişi gözaltına alındı.

İçişleri Bakanlığı, Van Büyükşehir Belediye Başkanı Abdullah Zeydan'ın görevden uzaklaştırılarak yerine Van Valisi Ozan Balcı'yı Belediye Başkanvekili olarak atadı.

Görevden uzaklaştırma kararı belediye binası önünde Zeydan'a tebliğ edildi. Ancak Zeydan tebliği kabul etmedi. Ardından polis ekipleri belediye binasının etrafında bekleyen vatandaşlara müdahale etti.

TOMA, biber gazı ve plastik mermiler de kullanan polis kalabalığı dağıttı. Aralarında Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Doğan Hatun'un da bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı. Hatun daha sonra serbest bırakıldı.

Aralarında gazeteciler JİNNEWS muhabiri Rabia Önver, Mezopotamya Ajansı Muhabirleri Bilal Babat ve Mehmet Güleş, gazeteciler Behçet Bayhan, Ruşen Takva ve Medine Mamedoğlu'nun da bulunduğu toplam 127 kişi gözaltına alındı.