Van Büyükşehir Meclisi'nde kayyum protestosu: AKP meclis üyeleri salonu terk etti

Van Büyükşehir Belediye Meclis birleşiminin açılış konuşmasını yapan Meclis Başkan Vekili Tuncer Sağınç, iktidarın kayyum politikalarını eleştirerek, Bahçesaray Belediyesine atanan kayyumu kabul etmeyeceklerini söyledi.

DEM Parti grubu adına söz alan Grup Eş Sözcüsü Dilgeş Aslan, Bahçesaray’a hukuksuz bir şekilde kayyum atandığını ve bu Meclis grubunda oturan AKP üyelerin de bu suça ortak olduğunu kaydetti.

Aslan, birleşime katılmayan AKP'li Bahçesaray meclis üyelerinin gelmemesinin manidar olduğunu belirterek, ''AKP’nin iki meclis üyesi burada değil. Birinin soy ismi Müküs diğeri ise Mîks’in (Bahçesaray) meclis üyesi. Diliyoruz ki utançlarından gelmemiş olsunlar. Ya utançlarından gelmediler ya da gerçekle yüzleşmek istemediler” dedi.



Aslan’ın konuşmasının ardından AKP grubu adına söz alan Havva Duran, ''Biz de kayyımdan memnun olmadığımızı daha önce de söyledik. Ancak siz de GBT’lerine bakıp aday gösterin” demesi üzerine DEM Parti grubundan tepki sesleri yükseldi. İki grup arasında sözlü tartışma yaşandı. Bunun üzerine AK Partili meclis üyeleri salonu terk etti.





