Van'da 14 yıl önceki deprem nedeniyle aranan eski müdür evinde yakalandı

Van'ın Erciş ilçesinde 12,5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan eski Erciş Belediyesi Fen İşleri Müdürü M.V.Ö. yakalandı.

Kentte 2011'de meydana gelen depremle ilgili "Taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan kesinleşmiş 12 yıl 6 ay hapis cezası bulunan dönemin Erciş Belediyesi Fen İşleri Müdürü M.V.Ö'nün Beyazıt Mahallesi'ndeki evinde saklandığı tespit edildi.

Adrese operasyon düzenleyen polis ekipleri, teras kattaki elbise dolabının arkasına yapılmış gizli odada saklanan söz konusu hükümlüyü yakaladı.

Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edilecek.