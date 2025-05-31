Van'da 2 araç çarpıştı: 4 ölü, 2 yaralı
Van’ın Çaldıran ilçesinde 2 aracın kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.
Kaynak: AA
Van'da 2 aracın çarpıştığı kazada ilk belirlemelere göre 4 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Van'ın Çaldıran ve Ağrı'nın Doğubayazıt ilçeleri arasındaki kara yolunun Aşağı Kuyucak Mahallesi yakınlarında, Ahmet Öztürk idaresindeki hafif ticari araç ile karşı yönden gelen Sıddık Arslan yönetimindeki otomobil çarpıştı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada ilk belirlemelere göre araçlardaki 4 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
Yaralılar ambulanslarla Çaldıran Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.