Van'da 2 ev yandı
Kaynak: DHA
Van'ın Başkale ilçesinde 2 ev çıkan yangınlarda, kullanılamaz hale geldi.
İlçeye 30 kilometre uzaklıkta bulunan Sallıdere Mahallesi'ndeki Bahattin Arpak'a ait evde dün saat 19.00 sıralarında yangın çıktı.
Aile fertleri, son anda dışarı çıkıp kurtuldu. Mahallelinin ihbarı üzerine adrese Büyükşehir Belediyesi Başkale İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi.
Mahallelinin de destek verdiği ekipler, yangını söndürdü.
İlçeye 50 kilometre uzaklıktaki Ömerdağı Mahallesi'nde Mehmet Nezir Yaşar'a ait evde de yangın çıktı.
Mahalleye sevk edilen ekiplerin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü.
Evlerin kullanılamaz hale geldiği her 2 yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.