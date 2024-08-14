Van'da 2 otomobilin karıştığı kazada 4 kişi yaralandı

Kaza, Gürpınar ilçe merkezi girişindeki kavşakta meydana geldi. Gevaş ilçesi istikametinden gelen ve sürücüsünün ismi öğrenilmeyen 50 AAD 174 plakalı otomobil, kavşaktan ilçe merkezine dönüş yapan 34 DLL 238 plakalı otomobile yandan çarptı. Kazada her iki araçta bulunan 4 kişi, yaralandı.

İhbarla bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, yapılan müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.