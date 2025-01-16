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Van'da 21 kilo 310 gram uyuşturucu ele geçirildi

Ajans Haberleri
  • 16.01.2025 11:43
  • Giriş: 16.01.2025 11:43
  • Güncelleme: 16.01.2025 11:44
Kaynak: AA
Van'da 21 kilo 310 gram uyuşturucu ele geçirildi

Van'ın Özalp ilçesinde 21 kilo 240 gram sentetik uyuşturucu ve 70 gram Afyon sakızı ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin narkotik suçlarla mücadele faaliyetleri sürüyor.

Bu kapsamda İl Jandarma Komutanlığı ile 6. Hudut Tugay Komutanlığı ekiplerince 8 Ocak'ta Oymaklı Mahallesi kırsalında çalışma yürütüldü.

Yapılan aramalarda 8 çuval içinde 21 kilo 240 gram sentetik uyuşturucu ve 70 gram Afyon sakızı bulundu.

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