Van'da 240 kilo uyuşturucu ele geçirildi: 4'ü yabancı 5 kişi gözaltında

Van'da düzenlenen uyuşturucu ticaretine yönelik operasyonlarda 240 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi.

İçişleri Bakanlığı, sosyal medya hesabından konuya ilişkin açıklama yaptı.

Yapılan açıklamaya göre, Van'da, Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı ile Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat şube müdürlüklerince uyuşturucu madde ticaretine yönelik operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlarda, 4'ü yabancı uyruklu 5 şüpheli gözaltına alındı.

94,82 kilogram metamfetamin, 79,1 kilogram skunk ve 66,6 kilogram toz esrar olmak üzere toplam 240,52 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi.