Van'da 255 yerleşim yeri ulaşıma kapandı

Van'da dün geceden itibaren etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. Kar ve tipi nedeniyle 255 mahalle ve mezra yolu ulaşıma kapandı.



Van'da kar yağışı ve tipi nedeniyle Bahçesaray'da 71, Çatak'ta 31, Edremit 3, Gevaş 13, Gürpınar'da 84, İpekyolu'nda 9, Muradiye'de 17, Özalp'te 26 olmak üzere toplam 255 mahalle ve mezra yolu kapandı.

Sürücülerin can güvenliğinden dolayı Bahçesaray ve Çatak ilçesine bağlı birçok mahallesinin yolu akşam saatlerinde kapatıldı. Belediyenin sorumluluğundaki yaklaşık 5 bin kilometrelik yol ağında 270 araç ve 618 personel ile kar temizleme çalışması yürütülüyor. Kapalı yollarda belediye ekiplerince çalışmalar sürüyor.

Kent merkezinde ise kar yağışı etkili olmazken, buzlanma olasılığına karşı tuzlama çalışması yapıldı.