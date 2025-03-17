Van'da 30 kilo 720 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

Van'da düzenlenen operasyonlarda 30 kilo 720 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenler ile sokak satıcılarına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 9-16 Mart'ta gerçekleştirilen operasyonlarda 30 kilo 720 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak, uyuşturucu madde nakletmek" suçundan işlem yapıldı.