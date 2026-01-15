Van'da 363 yerleşim yeri ulaşıma kapandı
Van’da etkisini artıran kar yağışı nedeniyle kent genelinde 180 mahalle ve 183 mezra olmak üzere toplam 363 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. Kar kalınlığı kent merkezinde 20, yüksek kesimlerde ise 50 santimetreye ulaştı.
Kaynak: DHA
