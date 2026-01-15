Giriş / Abone Ol
  • 15.01.2026 09:39
  • Giriş: 15.01.2026 09:39
  • Güncelleme: 15.01.2026 09:41
Kaynak: DHA
Van'da 363 yerleşim yeri ulaşıma kapandı
Fotoğraf: AA (Arşiv)

Van'da etkili olan kar yağışı nedeniyle 363 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

Van'da dün gece etkili olan kar yağışı sabah saatlerinde etkisini arttırdı.

Kar yağışı nedeniyle kentte 180 mahalle ve 183 mezra ile ulaşım sağlanamıyor.

Kar kalınlığı Van kent merkezinde 20, yüksek kesimlerde 50 santimetreye kadar ulaştı.

