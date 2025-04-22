Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Van'da 4.0 büyüklüğünde deprem

AFAD, Van'da saat 03:39'da 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Depremin derinliği 6.95 km olarak ölçüldü.

Güncel
  • 22.04.2025 05:47
  • Giriş: 22.04.2025 05:47
  • Güncelleme: 22.04.2025 05:51
Van'da 4.0 büyüklüğünde deprem
Fotoğraf: AA

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Van Başkale olan 4.0 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Saat 03:39'da meydana gelen depremin 6.95 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi.

BirGün'e Abone Ol