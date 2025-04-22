Van'da 4.0 büyüklüğünde deprem
AFAD, Van'da saat 03:39'da 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Depremin derinliği 6.95 km olarak ölçüldü.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Van Başkale olan 4.0 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Saat 03:39'da meydana gelen depremin 6.95 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) April 22, 2025
Büyüklük:4.0 (Mw)
Yer:Başkale (Van)
Tarih:2025-04-22
Saat:03:39:39 TSİ
Enlem:38.19222 N
Boylam:44.22389 E
Derinlik:6.95 km
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