Van'da 4.0 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Van Başkale olan 4.0 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Saat 03:39'da meydana gelen depremin 6.95 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi.