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Van'da 4,2 büyüklüğünde deprem

Van'ın İran sınırında 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Güncel
  • 21.09.2023 18:34
  • Giriş: 21.09.2023 18:34
  • Güncelleme: 21.09.2023 18:38
Kaynak: Haber Merkezi
Van'da 4,2 büyüklüğünde deprem
AA

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), İran-Van sınırında 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Depremin derinliği ise 7 km olarak kaydedildi.

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