Van'da 4,2 büyüklüğünde deprem
Van'ın İran sınırında 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Kaynak: Haber Merkezi
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), İran-Van sınırında 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
Depremin derinliği ise 7 km olarak kaydedildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) September 21, 2023
Büyüklük:4.2 (Mw)
Yer:Marand, Doğu Azerbaycan (İran) - [116.05 km] Başkale (Van)
Tarih:2023-09-21
Saat:17:43:01 TSİ
Enlem:38.542 N
Boylam:45.739 E
Derinlik:7 km
Detay:https://t.co/D7d048Afoy@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi