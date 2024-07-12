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Van'da 4,3 büyüklüğünde deprem

Van Tuşba'da saat 23.19'da 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Güncel
  • 12.07.2024 23:34
  • Giriş: 12.07.2024 23:34
  • Güncelleme: 12.07.2024 23:37
Kaynak: Haber Merkezi
Van'da 4,3 büyüklüğünde deprem

Van Tuşba'da saat 23.19'da 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD'dan yapılan açıklamada, depremin büyüklüğünün 4,3 olduğu belirtilirken, 7 kilometre derinlikte gerçekleştiği aktarıldı.

AFAD açıklamasında depremle ilgili şu bilgilere yer verildi:

DEPREM
Büyüklük:4.3 (Mw)
Yer:Van Gölü - [08.85 km] Tuşba (Van)
Tarih:2024-07-12
Saat:23:19:45 TSİ
Enlem:38.6225 N
Boylam:43.11444 E
Derinlik:7 km

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