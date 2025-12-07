Van'da 4,6 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Van Tuşba'da 4.6 büyüklüğünde bir deprem olduğunu duyurdu.

Saat 22.17'de gerçekleşen deprem, 6.1 kilometre derinliğinde olduğu ölçüldü.

AFAD depremle ilgili şu bilgileri verdi:

#DEPREM

Büyüklük:4.6 (Mw)

Yer:Tuşba (Van)

Tarih:2025-12-07

Saat:22:17:30 TSİ

Enlem:38.80417 N

Boylam:43.52417 E

Derinlik:6.11 km

Detay:http://deprem.afad.gov.tr/event-detail/562916

AFAD'DAN DEPREMLE İLGİLİ AÇIKLAMA: SAHA TARAMA ÇALIŞMALARI DEVAM ETMEKTEDİR

AFAD, Van'ın Tuşba ilçesinde meydana gelen 4,6 büyüklüğündeki depremin ardından olumsuz bir durumun bulunmadığını, saha tarama çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

AFAD'dan yapılan açıklamada, "Tuşba ilçesinde saat 22.17'de meydana gelen 4,6 büyüklüğündeki deprem sonrası an itibarıyla olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız." ifadelerine yer verildi.