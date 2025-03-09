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Van'da 4 düzensiz göçmen yakalandı

Ajans Haberleri
  • 09.03.2025 20:29
  • Giriş: 09.03.2025 20:29
  • Güncelleme: 09.03.2025 20:29
Kaynak: AA
Van'da 4 düzensiz göçmen yakalandı

VAN (AA) - Van'ın Muradiye ilçesinde 4 düzensiz göçmen yakalandı, 2 şüpheli tutuklandı.

Kaymakamlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda, yol kontrolü sırasında şüphe üzerine durdurulan otomobilde yapılan aramada, yurda yasa dışı yollarla giren 4 düzensiz göçmen yakalandı.

Gözaltına alınan 2 şüpheli, adliyedeki işlemlerin ardından çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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