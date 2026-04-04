Van'da 5.2 büyüklüğünde deprem

Van'ın Tuşba ilçesinde saat 08.52'de 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Tuşba olan 5,2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin, 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

VAN DAHİL 5 İLDE HİSSEDİLDİ

AFAD tarafından yapılan açıklamada depremin Ağrı, Bitlis, Iğdır ve Hakkari'de de gerçekleştiği belirtilirken olumsuz bir durum olmadığı açıklandı.

AFAD tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

"Van ilimizin Tuşba ilçesinde saat 08.52’de meydana gelen ve Van, Ağrı, Bitlis, Iğdır, Hakkari illerimizde de hissedilen 5.2 büyüklüğündeki #deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır.

Saha tarama çalışmaları devam etmektedir.

Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız."

İÇİŞLERİ BAKANI'NDAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi şu açıklamayı yaptı:

"Van ilimizin Tuşba ilçesinde 5.2 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir.

Ağrı, Hakkari, Iğdır ve Bitlis illerinden de hissedilen depremle ilgili olarak AFAD, Jandarma, Emniyet ve diğer görevli personelimizin saha taramaları devam etmektedir.

Şuana kadar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen ihbarların değerlendirilmesi sonucunda herhangi bir can kaybı ve olumsuzluk bulunmamaktadır.

Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum.

Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun."

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Van Valisi Ozan Balcı, depremle ilgili şu ana kadar kendilerine yansıyan olumsuz bir durumun olmadığını söyledi.

Balcı, "Emniyet Müdürlüğü, jandarma ve AFAD'a şu ana kadar yapılan bir ihbar olmadı. Arkadaşlarımız arama tarama faaliyetlerini sürdürüyor. Muhtarlarımız ile görüşüyoruz. Sahadaki çalışmalarımız devam ediyor. Vatandaşlarımıza geçmiş olsun." dedi.

Depremi hisseden bazı vatandaşlar, evlerinden çıktı ve kısa süreli tedirginlik yaşadı.

TUŞBA BELEDİYESİ EŞ BAŞKANI ÜMİT KESER: "OLUMSUZ BİR DURUM YOK"

Van'ın Tuşba ilçesinde meydana gelen depreme ilişkin bilgi veren Tuşba Belediyesi Eş Başkanı Ümit Keser, "Şu ana kadar bize yansıyan olumsuz bir durum söz konusu değil. Ekipler teyakkuzda. Van halkına geçmiş olsun" ifadelerini kullandı.