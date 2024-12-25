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Van'da 5 düzensiz göçmen yakalandı

Van'ın Muradiye ilçesinde 5 düzensiz göçmen yakalandı, 2 şüpheli tutuklandı.

Ajans Haberleri
  • 25.12.2024 23:55
  • Giriş: 25.12.2024 23:55
  • Güncelleme: 26.12.2024 00:33
Kaynak: AA
Van'da 5 düzensiz göçmen yakalandı

Kaymakamlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda, yol kontrol noktasında şüphe üzerine durdurdukları otomobilde arama yapan ekipler, yurda yasa dışı yollarla girdikleri belirlenen 5 düzensiz göçmeni yakaladı.

Gözaltına alınan Z.K. ve M.K, işlemlerin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

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