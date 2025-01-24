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Van'da 8 kilo 750 gram esrar ele geçirildi

Ajans Haberleri
  • 24.01.2025 10:19
  • Giriş: 24.01.2025 10:19
  • Güncelleme: 24.01.2025 10:19
Kaynak: AA
Van'da 8 kilo 750 gram esrar ele geçirildi

Van'ın Erciş ilçesinde 8 kilo 750 gram esrar ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Bürosu ekipleri, otogarın emanet bölümüne uyuşturucu bırakılacağı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Bunun üzerine otogarda durumundan şüphelenilen kişiyi durduran ekipler, narkotik madde arama köpeğiyle yaptıkları aramada, zanlının emanet olarak bırakmak istediği eşyaların arasında 8 kilo 750 gram esrar ele geçirdi.

Şüpheli, ekipler tarafından gözaltına alındı.

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