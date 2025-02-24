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Van'da 89 araç trafikten men edildi

Ajans Haberleri
  • 24.02.2025 14:16
  • Giriş: 24.02.2025 14:16
  • Güncelleme: 24.02.2025 14:16
Kaynak: AA
Van'da 89 araç trafikten men edildi

VAN (AA) - Van'da yapılan denetimlerde 89 araç trafikten men edildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 17-23 Şubat arasında 4 bin 41 yol kullanıcısına trafik güvenliği eğitimi verildi.

Aynı dönemde yapılan denetimlerde 11 bin 488 araç kontrol edildi, 511 sürücü ve araca 1 milyon 732 bin 497 lira idari ceza uygulandı.

Alkollü araç kullandığı tespit edilen 5 sürücünün sürücü belgesine geçici olarak el konuldu, 89 araç trafikten men edildi.​​​​​​​​​​​​​​

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