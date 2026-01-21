Van'da 89 yerleşim yolu ulaşıma açıldı
Kar ve tipinin etkili olduğu Van’da 287 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. Büyükşehir Belediyesi’nin başlattığı çalışmalarda 89 yerleşim yerine yeniden ulaşım sağlanırken, 198 yerleşim yerinde ekiplerin yol açma çalışmaları aralıksız sürüyor.
Kaynak: DHA
Van'da kar yağışı ve tipi nedeniyle kapanan 287 yerleşim yerinin yolundan 89'u yeniden ulaşıma açıldı.
Meteorolojinin uyarısı sonrası Van'da önceki gün gece başlayan ve dün öğle saatlerine kadar devam eden kar yağışı nedeniyle 144 mahalle ve 143 mezra ile ulaşım sağlanamadı.
Van Büyükşehir Belediyesi 257 araç, 600 personelle kapalı yolları açmak için çalışma başlattı.
89 yerleşim yerinin yolu açılırken, 198 yerleşim yerinde çalışmalar sürüyor.
Öte yandan İpekyolu, Edremit ve Tuşba belediyeleri de kendi sorumluk alanlarındaki mahallelerde karı temizlemek için çalışma başlattı.