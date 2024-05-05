Van'da ahırda havasız kalan küçükbaş hayvanlar öldü
Kaynak: AA
Van'ın Erciş ilçesinde ahırda havasız kalan 180 küçükbaş hayvanın büyük bölümü öldü.
İlçeye 15 kilometre mesafedeki Aşağıgöze Mahallesi'ne bağlı İncesu mezrasında besicilik yapan Erdal Bayramhan, sabah saatlerinde girdiği ahırda küçükbaş hayvanlarının öldüğü gördü.
Büyük bir şaşkınlık yaşayan Bayramhan, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne haber verdi.
Mezraya giden ekiplerce yapılan incelemede, ahırda birbirini sıkıştıran hayvanların havasızlık sonucu öldüğü tespit edildi.