Van'da art arda iki deprem
AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre, Van'da saat 11:39'da 3.6 büyüklüğünde; saat 11:58'de 4.1 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamaya göre, Van Tuşba'da 3.6 ve 4.1 büyüklüğünde art arda iki deprem meydana geldi.
Saat 11:39'da meydana gelen depremin derinliği 10.69 km olarak ölçüldü.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) April 13, 2025
Büyüklük:3.6 (Ml)
Yer:Tuşba (Van)
Tarih:2025-04-13
Saat:11:39:05 TSİ
Enlem:38.73333 N
Boylam:43.42028 E
Derinlik:10.69 km
Detay:https://t.co/JBT794cpjE@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Bu depremden 19 dakika sonra, saat 11.58'de merkez üssü yine Tuşba ilçesi olan ikinci deprem ise 4.1 büyüklüğünde kaydedildi.
11.58'deki depremin derinliği 4.42 kilometre olarak ölçüldü.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) April 13, 2025
Büyüklük:4.1 (Mw)
Yer:Tuşba (Van)
Tarih:2025-04-13
Saat:11:58:25 TSİ
Enlem:38.75528 N
Boylam:43.41 E
Derinlik:4.42 km
Detay:https://t.co/XKrlaPty2h@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi