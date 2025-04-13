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Van'da art arda iki deprem

AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre, Van'da saat 11:39'da 3.6 büyüklüğünde; saat 11:58'de 4.1 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi.

Güncel
  • 13.04.2025 11:54
  • Giriş: 13.04.2025 11:54
  • Güncelleme: 13.04.2025 12:39
Kaynak: Haber Merkezi
Van'da art arda iki deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamaya göre, Van Tuşba'da 3.6 ve 4.1 büyüklüğünde art arda iki deprem meydana geldi.

Saat 11:39'da meydana gelen depremin derinliği 10.69 km olarak ölçüldü.

Bu depremden 19 dakika sonra, saat 11.58'de merkez üssü yine Tuşba ilçesi olan ikinci deprem ise 4.1 büyüklüğünde kaydedildi.

11.58'deki depremin derinliği 4.42 kilometre olarak ölçüldü.

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