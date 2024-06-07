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Van'da askeri araç devrildi: 4 yaralı

Van'dan Hakkari'ye personel taşıyan zırhlı aracın devrilmesi sonucu 4 asker yaralandı. Yaralı askerlerin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirilirken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Güncel
  • 07.06.2024 15:28
  • Giriş: 07.06.2024 15:28
  • Güncelleme: 07.06.2024 15:31
Kaynak: DHA
Van'da askeri araç devrildi: 4 yaralı
Fotoğraf: DHA

Van'da sürücüsünün kontrolünü kaybettiği askeri aracın devrilmesi sonucu 4 asker yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, kaza saat 14.30 sıralarında Van-Hakkari kara yolunun Kurubaş mevkisinde meydana geldi. Hakkari'ye personel taşıyan zırhlı araç, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu takla attı. 

Devrilen araçtaki 4 asker yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı askerler, Van'daki hastanelere sevk edildi. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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