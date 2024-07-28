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Van'da baraj göletine giren 13 yaşındaki çocuk boğuldu

Van'ın Gürpınar ilçesinde serinlemek için baraj göletine giren çocuk boğuldu.

Güncel
  • 28.07.2024 15:25
  • Giriş: 28.07.2024 15:25
  • Güncelleme: 28.07.2024 15:27
Kaynak: AA
Van'da baraj göletine giren 13 yaşındaki çocuk boğuldu
Fotoğraf: DHA

Van'da baraj göletine giren 13 yaşındaki H.Ö. boğuldu

Ailesiyle pikniğe giden 13 yaşındaki H.Ö, serinlemek için Zernek Barajı göletine girdi.

Çocuğun suda kaybolduğunu görenlerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve Büyükşehir Belediyesi Sualtı Arama Kurtarma ekipleri sevk edildi.

Dalgıçların çalışması sonucu çocuğun cansız bedeni sudan çıkarıldı.

Çocuğun cenazesi, Gürpınar Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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