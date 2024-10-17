Van'da bazı bölgeler ‘geçici özel güvenlik bölgesi’ ilan edildi

Van’ın Başkale ilçesindeki bazı bölgeler 15 gün ‘geçici özel güvenlik bölgesi’ ilan edildi.

Van Valiliği, geçici özel güvenlik bölgesi ilan edilen yerlere ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, Başkale'nin Karsız Tepe, Kanlı Geçit Sırtı, Beyazpur Tepe, Sivri Tepe Avcılar Tepe Sivritaş Tepe, Tozlu Sırtı, Art Tepe, Uçdere ve Bedi Sırtı bölgesinin 18 Ekim ve 1 Kasım tarihleri arasında geçici özel güvenlik bölgesi ilan edildiği duyuruldu.

Kararın gerekçesinde ise "Valiliğince; milli güvenlik, kamu düzeni ve kamu esenliğinin sağlanması, suç işlenmesinin önlenmesi ve başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması" ifadeleri yer aldı.

Söz konusu kararın 18 Ekim 2024 (dâhil) - 1 Kasım 2024 (dâhil) tarihleri arasında 15 gün süreyle geçerli olacağı ifade edildi.

Belirtilen tarihler arasında yasağa uymayanlar hakkında 5442 sayılı İl İdaresi Kanunun 66’ncı maddesi gereğince cezai işlem uygulanacağı anımsatıldı.