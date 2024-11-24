Van'da bir araçta 20 kilo külçe altın ele geçirildi

Van'da hafif ticari araçta 20 kilo külçe altın ele geçirildi.

Van Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, bir araçta gümrük kaçağı külçe altın olduğu yönünde ihbar aldı.

Takibe alınan hafif ticari araç, dün (23 Kasım Cumartesi) Gürpınar ilçesinde durduruldu.

Ekipler, aramada aracın gizli bölmelerine yerleştirilen 20 kilo külçe altın ele geçirdi.

Fotoğraf: İHA

Bulunan altınların piyasa değerinin yaklaşık 60 milyon TL olduğu tespit edildi. Gümrük kaçağı altınlara ilişkin soruşturma başlatıldı.