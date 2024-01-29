Van'da bir evde yangın: 6 aylık bebek beşiğinde hayatını kaybetti

Van'da tek katlı evde çıkan yangında, 6 aylık Şerzan bebek beşiğinde hayatını kaybetti. Anne Güler ve baba Rıfat Güler ise ekipler tarafından son anda kurtarıldı. Evin tamamen küle döndüğü yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Güncel 29.01.2024 08:17 Giriş: 29.01.2024 08:17

Güncelleme: 29.01.2024 08:45 Kaynak: DHA

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Fotoğraf: AA-Arşiv

Van'ın Özalp ilçesine 40 kilometre uzaklıkta bulunan kırsal Çavuşlar Mahallesi'nde bulunan tek katlı evde yangın faciası yaşandı. Güler ve Rıfat Güler çifti ile 6 aylık bebekleri Şerzan Güler, iddiaya göre evlerinde uyurken sobadan kaynaklı yangın çıktı. Evden yayılan duman ve alevleri fark eden komşuları 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. Alevler kısa sürede tüm evi sarınca, komşularının yardım çabaları sonuçsuz kaldı. Olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye görevlileri Güler çiftini alevlerin arasından çıkardı. Dumandan etkilenen çifte olay yerinde müdahale edilirken, yangının söndürülmesinin ardından yapılan incelemede 6 aylık Şerzan bebeğin beşiğiyle birlikte yanarak hayatını kaybettiği belirlendi. Evin tamamen küle döndüğü yangınla ilgili inceleme başlatıldı.