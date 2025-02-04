Van'da boruları patlayan su deposu buz tuttu
Kaynak: DHA
Van'ın Gevaş ilçesinde dondurucu soğuklarda boruları patlayan 15 metrelik su deposu buz tuttu, mahalleye bir süre su verilemedi.
Gevaş ilçesine bağlı Kızıltaş Mahallesi'nde bulunan su deposunun boruları, dondurucu soğuklarda buz tutarak patladı. Su deposundan akan sular eksi 10 derecede dondu, sarkıtlar oluştu.
Mahalleye su verilemeyince bölgeye Van Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) ekipleri sevk edildi. Ekiplerin zorlu çalışması sonucu, 15 metre yüksekliğindeki deponun patlayan boruları vinç ile değiştirilerek mahalleye su verildi.