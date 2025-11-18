Van'da bulunan vaşak tedaviye alındı

Behçet DALMAZ-Orhan AŞAN/VAN, (DHA)- VAN'ın Gevaş ilçesinde bitkin halde bulunan vaşak, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi'nde tedaviye alındı.

Gevaş ilçesi İnköy Mahallesi'nde muhtar Agit Avcı ile beraberindekiler, yolda giderken bitkin halde, nesli tehlike altında olan vaşak gördü. Avcı'nın haber vermesi üzerine bölgeye Doğa Koruma Milli Parklar 14'üncü Bölge Müdürlüğü ekipleri ile Jandarma Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma ekipleri sevk edildi. Ekipler, bitkin halde olan vaşağı yakalayıp, tedavi için YYÜ Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne getirdi.

'GEREKLİ TEDAVİLERİNDEN SONRA DOĞAYA BIRAKACAĞIZ'

YYÜ Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Prof. Dr. Lokman Arslan, merkez olarak Van Gölü havzasındaki bütün yaban hayvanların sorunlarıyla ilgilendiklerini belirtti. Van Gölü Havzası'nın zengin habitata sahip olduğunu belirten Prof. Dr. Arslan, "Muayenesi yapılan vaşağın akciğerinde sorun olduğunu düşünüyoruz. Tahlilleri bittiğinde ise gerekli tedavilerini yapacağız. Daha sonra da doğaya bırakacağız" diye konuştu. (DHA)

