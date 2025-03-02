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Van'da çatılarda buz sarkıtları oluştu

Ajans Haberleri
  • 02.03.2025 14:25
  • Giriş: 02.03.2025 14:25
  • Güncelleme: 02.03.2025 14:26
Kaynak: DHA
Van'da çatılarda buz sarkıtları oluştu

Van'ın Erciş ilçesinde hava sıcaklığı geceleri sıfırın altında 15 dereceye kadar düşerken, çatılarda yaklaşık 3 metre uzunluğunda buz sarkıtları oluştu.

Erciş ilçesinde kar yağışı sonrası dondurucu soğuklar etkili oluyor.

İlçede termometreler geceleri sıfırın altında 15 dereceyi gösterdi.

Dondurucu soğuklar nedeniyle dereler dondu, ağaçlar kırağı tutarken, ilçe merkezindeki binaların çatılarında 3 metre uzunluğundu buz sarkıtları oluştu.

Öte yandan, ilçenin Van Gölü Sahil bandındaki bölgede kırağı tutan ağaçlarda güzel görüntüler oluştu.

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