Van'da çatılarda buz sarkıtları oluştu
Kaynak: DHA
Van'ın Erciş ilçesinde hava sıcaklığı geceleri sıfırın altında 15 dereceye kadar düşerken, çatılarda yaklaşık 3 metre uzunluğunda buz sarkıtları oluştu.
Erciş ilçesinde kar yağışı sonrası dondurucu soğuklar etkili oluyor.
İlçede termometreler geceleri sıfırın altında 15 dereceyi gösterdi.
Dondurucu soğuklar nedeniyle dereler dondu, ağaçlar kırağı tutarken, ilçe merkezindeki binaların çatılarında 3 metre uzunluğundu buz sarkıtları oluştu.
Öte yandan, ilçenin Van Gölü Sahil bandındaki bölgede kırağı tutan ağaçlarda güzel görüntüler oluştu.