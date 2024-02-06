Van'da çığ düşmesi sonucu kapanan yol ekiplerce açıldı
Van'da çığ düşmesi sonucu kapanan Van-Bitlis kara yolu, ekiplerin çalışması sonucu açıldı.
Kaynak: AA
Gevaş ilçesine 3 kilometre mesafedeki bölgede, dağdan düşen çığ nedeniyle Van-Bitlis kara yolu kapandı.
Haber verilmesi üzerine bölgeye AFAD, Karayolları ve trafik ekipleri sevk edildi.
AFAD İl Müdürü Mehmet Ulutaş da çığ bölgesine giderek incelemelerde bulundu.
Karayolları ekiplerinin kar yığınını temizlenmesinin ardından yol kontrollü olarak araç geçişlerine açıldı.
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