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Van'da dört ayrı saha için petrol arama ruhsatı verildi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Van’daki dört ayrı saha için petrol arama ruhsatı verdi.

Güncel
  • 08.06.2024 09:50
  • Giriş: 08.06.2024 09:50
  • Güncelleme: 08.06.2024 09:56
Kaynak: AA
Van'da dört ayrı saha için petrol arama ruhsatı verildi
Fotoğraf: AA

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'na (TPAO) Van’daki dört ayrı saha için petrol arama ruhsatı verildi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü'nün Petrol Hakkına Müteallik Kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, TPAO'ya Van il sınırları içinde yer alan 60 bin 247, 60 bin 240, 60 bin 448 ve 60 bin 455 hektar yüz ölçümlerine sahip sahalar için beş yıl süreyle petrol arama ruhsatı verilmesi kararlaştırıldı.

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