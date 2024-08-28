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Van'da düğün konvoyunda zincirleme kaza: 8 yaralı

Van-Erciş kara yolunda düğün konvoyundaki 8 aracın karıştığı kazada 8 kişi hafif yaralandı. Jandarma ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Güncel
  • 28.08.2024 10:06
  • Giriş: 28.08.2024 10:06
  • Güncelleme: 28.08.2024 10:10
Kaynak: İHA
Van'da düğün konvoyunda zincirleme kaza: 8 yaralı
Fotoğraflar: İHA

Van-Erciş karayolunda düğün konvoyundaki 8 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 8 kişi hafif yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Van-Erciş-Muradiye yol ayrımında meydana geldi.

Erciş istikametinden gelen düğün konvoyundaki 8 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 8 kişi hafif yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine ambulans, jandarma ve Muradiye İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri bazı yaralılara olay yerinde müdahale ederken, bazıları ise tedbir amaçlı hastaneye kaldırılarak ayakta tedavileri yapıldı.

Jandarma ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı.

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