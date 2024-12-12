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Van'da eğitime kar engeli

Van’da kar yağışı, buzlanma ve sis nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.

Güncel
  • 12.12.2024 23:29
  • Giriş: 12.12.2024 23:29
  • Güncelleme: 12.12.2024 23:31
Kaynak: İHA
Van'da eğitime kar engeli
AA

Van'da etkisini sürdüren yoğun kar yağışı, buzlanma ve sis nedeniyle yarın eğitim ve öğretime ara verildi.

Van Valiliği’nden yapılan açıklamada, "Meteoroloji Bölge Müdürlüğümüzle yapılan değerlendirme neticesinde Van’da etkisini sürdüren yoğun kar yağışı, buzlanma ve sis nedeniyle 13 Aralık 2024 Cuma günü ilimiz geneli resmi/özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında eğitim-öğretime gün süreyle ara verilmiştir. Rehberlik ve Araştırma Merkez ve Rehabilitasyon Merkezleri dahil, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personelimiz idari izinli sayılacaktır. Çocuğu kreşe ve anaokuluna giden çalışan anneler de izinli sayılacaktır. 0-6 yaş çocuğu olup kamuda çalışan anneler, idari izinlidir" ifadelerine yer verildi

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