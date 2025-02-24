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Van'da eğitime 'kar' engeli

Ajans Haberleri
  • 24.02.2025 21:20
  • Giriş: 24.02.2025 21:20
  • Güncelleme: 24.02.2025 21:21
Kaynak: DHA
Van'da eğitime 'kar' engeli

Behçet DALMAZ/ VAN, (DHA)- VAN'da etkili olan kar nedeniyle eğitim- öğretime yarın ara verildi.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, "Meteoroloji Bölge Müdürlüğümüzle yapılan değerlendirme neticesinde Van'da etkisini sürdüren yoğun kar yağışı, buzlanma ve sis nedeniyle 25.02.2025 Salı günü (yarın) ilimiz geneli resmi/özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında eğitim-öğretime 1(bir) gün süreyle ara verilmiştir. (RAM ve Rehabilitasyon merkezleri dahil). Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personelimiz idari izinli sayılacaktır. Çocuğu kreşe ve anaokuluna gidip kamuda çalışan anneler de izinli sayılacaktır. (0-6 yaş çocuğu olup kamuda çalışan anneler, idari izinlidir)" denildi. (DHA)

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