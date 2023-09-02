Van'da geçen ay asayiş operasyonlarında yakalanan 75 kişi tutuklandı
Kaynak: AA
Van'da ağustos ayında gerçekleştirilen asayiş operasyonlarında gözaltına alınan 169 şüpheliden 75'i tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şubesi ekiplerince 1-31 Ağustos'ta düzenlenen operasyonlarda haklarında toplamda 221 yıl hapis cezası bulunan 95 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilerden 55'i Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerin ardından sevk edildikleri adli mercilerce tutuklandı.
Ayrıca, kentte meydana gelen hırsızlık olaylarına karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 50 şüpheliden 20'si tutuklandı.