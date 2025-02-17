Van'da gözaltına alınan 22 kişiden 20'si tutuklandı
Van Büyükşehir Belediyesine kayyum atandıktan sonra belediye binasında ve kentte başlayan protestolarda gözaltına alınan 22 kişiden 20'si tutuklandı, gazeteciler Bilal Babat ve Behçet Bayhan adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: ANKA
Van Büyükşehir Belediyesine kayyım atandıktan sonra belediye binasında ve kentte başlayan protesto eylemlerinde gözaltına alınan 22 kişiden 20'si tutuklandı, gazeteciler Bilal Babat ve Behçet Bayhan adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kayyum atanan Van Büyükşehir Belediyesine yapılan polis operasyonunda sırasında gözaltına alınan ikisi gazeteci 22 kişi nöbetçi hakimliğe sevk edildi.
İfade işlemleri tamamlanan Gazeteciler Bilal Babat ve Behçet Bayhan adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
20 kişi ise "2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Kanunu'na muhalefet" gerekçesiyle tutuklandı.