Van'da gözaltına alınan 6 gazeteciden 4'ü serbest bırakıldı

Van Büyükşehir Belediye Başkanı Abdullah Zeydan hakkındaki mahkeme kararının ardından, İçişleri Bakanlığınca Zeydan'ın yerine Van Valisi Ozan Balcı'nın görevlendirilmesi nedeniyle, dün belediye önünde ve kent genelinde düzenlenen protestolarda, aralarında 6 gazetecinin de bulunduğu 219 kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınan gazetecilerden JINNEWS muhabiri Rabia Önver, Mezopotamya Ajansı (MA) muhabiri Mehmet Güleş, gazeteciler Medine Mamedoğlu ve Ruşen Takva'nın serbest bırakıldığı, Mezopotamya Ajansı (MA) muhabiri Bilal Babat ve gazeteci Behcet Bayhan'ın da aralarında bulunduğu 30 kişinin savcılığa sevk edildiği öğrenildi.

Gözaltına alınan diğer kişilerle ilgili işlemlerin sürdüğü belirtildi.