Van'da haber alınamayan müftülük çalışanının cesedi bulundu
Van'da 10 gündür haber alınamayan Tuşba İlçe Müftülüğü'nde hizmetli olarak çalışan Mehmet Sıddık Acar'ın cansız bedeni ağaca asılı halde bulundu.
Van’da 10 gün önce kaybolan Mehmet Sıddık Acar (45) isimli şahıs, ağaçta asılı halde bulundu.
Tuşba İlçe Müftülüğünde hizmetli olarak çalıştığı öğrenilen Mehmet Sıddık Acar'dan 10 gündür haber alınamıyor.
Kötü koku nedeniyle çevreyi araştıran vatandaşlar, Hışet Mahallesi’nde ağaca asılı şekilde cansız beden buldu.
İhbar üzerine bölgeye giden polis ve sağlık ekipleri, cesedin Mehmet Sıddık Acar’a ait olduğunu belirledi.
Acar’ın cansız bedeni Gevaş Devlet Hastanesi'ndeki otopsi işleminden sonra Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.
Buradaki işlemlerden sonra Acar’ın cesedi toprağa verilmek üzere bugün ailesine teslim edildi. Olayla ilgili soruşturmanın başlatıldığı belirtildi.