Van'da hafif ticari araçlar çarpıştı: 4 ölü, 2 yaralı

Barış KUL/ÇALDIRAN,(Van), (DHA)- VAN'ın Çaldıran ilçesinde 2 hafif ticari aracın çarpıştığı kazada, ilk belirlemelere göre 4 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı.

Kaza, saat 09.30 sıralarında, Çaldıran-Doğubayazıt kara yolundaki Demircik Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Sıddık Arslan'ın kullandığı 04 B 0156 plakalı hafif ticari araçla, karşı yönden gelen Ahmet Öztürk'ün kullandığı 34 DCM 607 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. İlk belirlemelere göre her 2 araçta bulunan 4 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralılar hastanede tedaviye alınırken, kazayla ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)

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