Van'da hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
Kaynak: AA
Van'ın Çaldıran ilçesinde hakkında 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü jandarma ekiplerince yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timleri (JASAT), aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Bu kapsamda, hakkında "yakın akrabayı öldürmek" suçundan 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.H'nin yakalanması için 8 Kasım'da operasyon düzenlendi.
İlçede belirlenen adrese yapılan operasyonda yakalanan F.H, işlemlerin ardından Erciş A Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.