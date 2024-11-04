Van'da halk kayyuma karşı sokakta: 4 kişi gözaltına alındı

Van'da gerçekleşen kayyum protestosuna Van Büyükşehir Belediye Eş Başkanları Neslihan Şedal ve Abdullah Zeydan, DEM Parti Van Milletvekilli Gülcan Kaçmaz Sayyiğit, DEM Parti Van İl Eşbaşkanları Gülşen Kurt ve Veysi Dilekçi ile vatandaşlar katıldı. Eylemde vatandaşlar, "Gün gelecek, devran dönecek, AKP halka hesap verecek" ve "Kayyumlar gidecek, halk gelecek" sloganı attı.

"SİYASİ TÜKENMİŞLİĞİN GÖSTERGESİDİR"

Grup adına basın açıklamasını DEM Parti Van İl Yöneticisi Yakup Almaç yaptı. Almaç, şunları söyledi:

"Kayyum darbesinden ısrar etmek, siyasi tükenmişliğin göstergesidir. AKP-MHP iktidarı, Hakkari ve Esenyurt'tan sonra Mardin Büyükşehir Belediyesi, Batman Belediyesi ve Halfeti Belediyesi'ni gasp etmiştir. Bu darbenin 4 Kasım 2016'da Kürt halkının iradesine yönelik gerçekleştirilen meclis darbesinin yıl bölümünde gerçekleşmiş olması manidardır. Kürt halkını demokratik siyasette tasfiye etme saldırıları 1994'ten beri devam eden iflas etmiş 30 yılının tekrarıdır. Bir kez daha ifade edelim ki bu saldırı halk mücadelesine yönelik gerçekleştirilmiş açık bir darbedir. Türkiye hakları bu zorbalığı asla boyun eğmeyecektir. Son yerel seçimlerde iktidar bu pratikleri nedeniyle büyük kaybetmiş ve bu yöntem de ısrar ettikçe de daha büyük kaybedecektir. Kayyumlar 85 milyon için demokrasi ve özgürlük sorunudur. Hangi partide, hangi düşüncede olursa olsun bu darbe bütün Türkiye haklarının seçmen ve seçilme hakkına, siyasi iradesine yönelmiş açık bir tehdittir. Bütün demokratik kamuoyuna çağrımızdır: Bu gayrimeşru, darbeci anlayışa karşı herkes en yüksek düzeyde sesini ve itirazını yükseltmelidir."

"SİZE, SİZİN ZULMÜNÜZE BOYUN EĞMEYECEKLER"

DEM Parti Milletvekili Gülcan Kaçmaz Sayyiğit de şöyle konuştu:

"Kayyumlar gidecek, halk gelecek dedik. Bunu 2019 yılında da kanıtladık, 2024'te de kanıtladık. Ama demek ki bu yenilgiye doymayan bir AKP-MHP faşist iktidarıyla yine mücadele ediyoruz, etmeye de devam edeceğiz. 1994'te Orhan Doğan'lar nasıl size boyun eğmediyse, 2016'da İdris Baluken size nasıl boyun eğmediyse bugün de Gülistan Sönük'ler, Ahmet Türk'ler, size, sizin zulmünüze boyun eğmeyecekler. 94'ten beri Kürtleri demokratik siyasi zemininden çekmeye çalışan bu zihniyete karşı Kürtler nasıl mücadele ettiyse bugün de mücadele edecek. Yarın da bu mücadelesini yürütecektir. 2016'dan itibaren bu topraklarda her türlü kirli savaş politikasını devreye soktunuz. Özel savaş politikalarını uyguladığınız bu topraklarda ama ne oldu? Kürt halkı size bunun cevabını verdi. Kayyumlarla belediyelerimizi talan ettiniz. Hırsızlıkta sınır tanımadınız, yolsuzlukta sınır tanımadınız, kültürümüze el uzattınız, dilimize el uzattınız, tarihimize el uzattınız. 8 yıldır irademize de el uzatıyorsunuz. Kürdün dili, kültürü, tarihi yok diyorsunuz. 8 yıldır iradesi yok, seçme seçilme hakkı da yok diyorsunuz. Bu Kürtler size karşı nasıl mücadele edeceğini biliyor.

Biz demokratik çözüm diyoruz, barış yolları açılsın diyoruz, siz savaşta ısrar ediyorsunuz. Çözümsüzlükten ısrar ediyorsunuz. Bunu bir rejim haline getirdiniz. Kayyum artık AKP-MHP için bir rejimdir. Devletin tüm imkanlarını bu hukuksuzluk için seferber ediyorsunuz. Hepsini kendinize suç ortağı yapıyorsunuz. Buna karşı kimse sessiz durmamızı beklemesin. Birazdan bir valilik kararı çıkaracaksınız. 10-15 gün eylem etkinlik yasağı için. Siz her türlü hukuksuzluğu yapacaksınız ama ne olacak Kürt halkı sesini çıkarmayacak. Gasp edeceksiniz, yok sayacaksınız, Kürt halkının sessiz kalmasını bekleyeceksiniz, öyle olmayacak."

4 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Basın açıklamasının ardından kalabalığa biber gazı ile müdahale eden polisle göstericiler arasında arbede çıktı.

Arbede sonucu ilk belirlemelere göre 4 kişi gözaltına alındı.