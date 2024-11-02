Van'da hastaneye silahlı saldırı: 2 ölü, 2 yaralı

Van'ın Erciş ilçesinde iki aile arasında dün gece yaşanan tartışma sabah saatlerindee hastane önünde devam etti. Erciş Şehit Rıdvan Çevik Devlet Hastanesi önündeki silahlı saldırıda, hastaneye muayene için getirilen şüpheli ile bir hastane çalışanı yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, olay, dün akşam saatlerinde Van'ın Erciş ilçesinde meydana geldi. İki aile arasında henüz bilinmeyen bir sebeple çıkan kavga sonrası başlatılan soruşturma kapsamında Aydın Tokay gözaltına alındı.

Şüpheli Aydın Tokay'a, sabah saatlerinde polis eşliğinde sağlık kontrolüne götürüldüğü esnada Erciş Şehit Rıdvan Çevik Devlet Hastanesi önünde, tartışma yaşadıkları aileden G.D, silahlı saldırıda bulundu.

Saldırıda Aydın Tokay olay yerinde hayatını kaybederken, seken kurşunla başından ağır yaralanan hastane çalışanı Emrah Budak ameliyata alındı. Emrah Budak kurtarılamadı.

Saldırıyı yapan G.D. kaçmaya çalışırken, polislerce bacağından vurularak yakalandı ve gözaltına alındı.

Hastane bölgesinde geniş güvenlik önlemleri alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.