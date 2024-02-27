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Van'da iki gazeteci gözaltına alındı

Van'da sabah saatlerinde gazeteciler Arif Aslan ve Oktay Candemir gözaltına alındı.

Medya
  • 27.02.2024 09:41
  • Giriş: 27.02.2024 09:41
  • Güncelleme: 27.02.2024 09:46
Kaynak: Haber Merkezi
Van'da iki gazeteci gözaltına alındı
Fotoğraf: MA

Van'da yapılan ev baskınlarında gazeteciler Arif Aslan ve Oktay Candemir gözaltına alındı.

Mezopotamya Ajansı'nın aktardığına göre Van'da gazetecilerin evlerine baskın düzenlendi.

Gazeteci Arif Aslan ve Oktay Candemir, sabah saatlerinde evlerine yapılan baskınla gözaltına alındı.

Arslan ve Candemir'in gözaltı gerekçeleri açıklanmadı.

Gazetecilerin Van İl Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldüğü öğrenildi. 

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