Van'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı
Kaynak: AA
Van'ın Muradiye ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.
Van-Muradiye kara yolu Ovapınar Mahallesi yakınında sürücülerinin ismi henüz öğrenilemeyen otomobil ile otomobil çarpıştı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan araçlardaki 6 kişi, ambulanslarla Muradiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kazaya karışan araçlar, çekici yardımıyla kaldırıldı.