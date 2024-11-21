Van'da iş cinayeti: 1 ölü, 1 yaralı

Van'ın Tuşba ilçesinde Van Büyükşehir Belediyesi personeli iki kişi, telsiz frekansı onarmak için çıktıkları itfaiye aracının merdiveninden düştü. Olayda 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yararlandı.

Edinilen bilgiye göre olay, akşam saatlerinde Tuşba ilçesi sınırları içerisinde bulunan Toprakkale'de meydana geldi.

Van Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı personeli Servet Bilicier ile meslektaşı Taha İlbay, telsiz frekans ayarlaması için İtfaiye Daire Başkanlığına ait itfaiye aracının merdivenli sepetine çıktı. Çalışma sırasında merdivenin hidroliğinin boşalması neticesinde yere düşen Bilicier ve İllbay ise ağır yaralandı. Ekip arkadaşlarının haber vermesiyle bölgeye 2 ambulans sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından SBÜ Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı. Durumu ağır olan Bilicier, hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybederken, İlbay'ın tedavisi devam ediyor. Polis, kazayla ilgili tahkikat başlattı.